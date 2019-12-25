Гендиректор "Ленфильма" заявил, что киностудии потребуется время для восстановления позиций

Глава киностудии добавил, что Петербург в основном воспринимают как сериальную столицу, однако город должен укрепить статус крупного центра полномасштабного кинопроизводства.

На XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур генеральный директор киностудии Дмитрий Давиденко сообщил, что "Ленфильму" потребуется время, чтобы восстановить свои позиции и развиваться в качестве одного из ведущих кинематографических центров России.

Давиденко отметил, что одним из направлений работы станет перезапуск городской кинокомиссии. Ранее она функционировала на базе Института культурных программ, а теперь будет работать непосредственно на "Ленфильме". По его словам, комиссия должна стать единым окном для всех кинопроектов, реализуемых в Петербурге. Гендиректор подчеркнул, что студии необходимо встать на ноги и создать условия, при которых к ним захотят приезжать специалисты.

Глава киностудии добавил, что Петербург в основном воспринимают как сериальную столицу, однако город должен укрепить статус крупного центра полномасштабного кинопроизводства. Перезапуск комиссии позволит упростить организацию съемок: согласовывать их планируется в максимально короткие сроки.

Соглашение о передаче городской кинокомиссии на баланс "Ленфильма" было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). В задачи органа входит содействие в согласовании и проведении кино- и видеосъемок, а также информационная поддержка кинематографистов.

Напомним, в декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче киностудии в собственность Санкт-Петербурга, а уже в феврале 2026 года городские власти сообщили о завершении перехода всех акций предприятия к городу.

Ранее историк "Ленфильма" рассказал о вековом юбилее Евгения Леонова и его главных ролях.

Фото: Piter.TV