Историк "Ленфильма" рассказал о вековом юбилее Евгения Леонова и его главных ролях

Хотя актер родился и всю жизнь прожил в Москве, он неоднократно сотрудничал с киностудией "Ленфильм", создав на ней свои самые запоминающиеся образы.

Сегодня исполняется сто лет со дня рождения народного артиста СССР Евгения Леонова. Хотя актер родился и всю жизнь прожил в Москве, он неоднократно сотрудничал с киностудией "Ленфильм", создав на ней свои самые запоминающиеся образы, пишет "Петербургский дневник".

Историк кино Александр Поздняков отмечает, что путь Леонова в ленинградском кинематографе начался в 1955 году с картины "Дело Румянцева". Несмотря на то что роль шофера Михаила Снегирева не была главной и положительной, она оказалась очень заметной. После нее актера стали охотно приглашать на студию, где он примерял образы милиционера или музейного работника.

Однако настоящим триумфом стал "Полосатый рейс", съемки которого проходили в павильонах Ленинграда. Как подчеркнул Поздняков, именно эта картина подарила Леонову всесоюзную славу. Льва для фильма тогда взяли напрокат из местного зоопарка. Впоследствии на "Ленфильме" вышли "Снежная королева", где Леонов сыграл короля Эрика XXIX (рактер уже был знаком с этим материалом, играя Сказочника в театре), производственная драма "Премия" и фильм "Длинное, длинное дело...".

Главной творческой вехой стала картина Виталия Мельникова "Старший сын". Историк пояснил, что Леонов исполнил роль кларнетиста Андрея Сарафанова — искреннего человека, который поверил в розыгрыш двух молодых людей, представившихся его детьми. По словам эксперта, герой Леонова сумел изменить циников, заставив их поверить в духовные основы жизни. Фильм снимали на Ржевке в домах, предназначенных под снос. Поздняков добавил, что уговаривать актера не пришлось: тот мечтал об этой роли после прочтения пьесы Вампилова.

Не менее важными стали работы на "Мосфильме", снятые в декорациях Ленинграда. В "Осеннем марафоне" Леонов перевоплотился в соседа главного героя, а в "О бедном гусаре замолвите слово" — в актера Бубенцова. Народная артистка Ирина Мазуркевич, сыгравшая дочь Бубенцова, отметила, что работать с ним было легко, но, в отличие от многих комедиантов, в перерывах он не балагурил, а сидел сосредоточенный и готовился к дублям.

Поздняков заключил, что зрители часто помнят Леонова лишь как доброго Винни Пуха, забывая о глубине его драматического таланта, хотя трагические роли также занимали важное место в его карьере.

Фото: кадр из фильма "Полосатый рейс" (1961)