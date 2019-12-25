В Ленобласти разъяснили правила включения и отключения отопления

Для запуска котельных температура воздуха должна держаться на уровне не выше +8 градусов в течение пяти дней подряд.

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области уточнил температурные критерии, при которых начинается и завершается отопительный сезон.

Для запуска котельных температура воздуха должна держаться на уровне не выше +8 градусов в течение пяти дней подряд. Аналогичное правило действует и для завершения сезона: отопление отключают, когда среднесуточная температура фиксируется на отметке выше +8 градусов на протяжении того же периода времени.

При этом за муниципалитетами сохраняется право самостоятельно корректировать эти сроки. Местные власти могут начать отапливать социальные объекты и жилые дома раньше положенного срока или продлить сезон позже его формального окончания, если этого требует фактическая погода в конкретном районе.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю газ подвели еще к 360 домам в Ленобласти.

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