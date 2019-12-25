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Около поселка Вещево обновили 10 километров асфальта
Сегодня, 13:26
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Около поселка Вещево обновили 10 километров асфальта

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Работы проходили в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В Выборгском районе Ленинградской области подрядчик завершил ремонт 10 километров асфальта на автодороге "Моховое — Ключевое", проходящей через поселок Вещево. Работы проходили в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", рассказал дорожный комитет региона 22 сентября. 

Дорожники уложили два слоя асфальта, укрепили обочины и обустроили остановки общественного транспорта. В прошлом году привели в нормативное состояние еще один участок трассы – возле поселка Гаврилово. 

Ранее на Piter.TV: в Выборгском районе Петербурга дорожники обновили две улицы. На обоих объектах переустановили бордюрные камни, отремонтировали люки и нанесли свежую разметку.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: асфальт, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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