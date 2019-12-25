В Петербурге время на самообследование бизнеса сократили почти в три раза

Благодаря обновлению процедуры предприниматели теперь тратят на прохождение проверки 8,3 часа вместо прежних 23 часов.

В Петербурге завершился проект по оптимизации профилактического мероприятия "Самообследование". Совместный межведомственный проект Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле и Центра развития и поддержки предпринимательства реализован в рамках программы "Эффективный регион".

Благодаря обновлению процедуры предприниматели теперь тратят на прохождение проверки 8,3 часа вместо прежних 23 часов. Механизм позволяет владельцам зданий, территорий и ответственным за городские объекты самостоятельно проверять соблюдение правил благоустройства. При выявлении нарушений их можно оперативно устранить, что помогает поддерживать порядок и сохранять исторический облик Северной столицы.

За два года работы ГАТИ подтвердила более 5 тысяч деклараций о соответствии. Обновленный регламент будет применяться 15 органами государственного контроля Петербурга, которые уполномочены проводить такие проверки.

Параллельно специалисты ведомства завершили оптимизацию внутренних процессов закупок. Итоги этой работы обсудили с представителями Общественного совета при ГАТИ: участники встречи задали вопросы и положительно оценили достигнутые результаты.

Пройти процедуру самообследования и получить официальную декларацию предприниматели могут на сайте центра "Мой бизнес".

Ранее мы сообщили о том, что ГАТИ расширила маршрут автоматического контроля парковки на Севере Петербурга.

Фото: Пресс-служба ГАТИ Петербурга