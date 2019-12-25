ГАТИ расширила маршрут автоматического контроля парковки на Севере Петербурга

Новыми точками контроля стали дворы жилого комплекса "Чистое небо" в муниципальном округе "Коломяги".

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга расширила зону автоматического контроля за парковкой. Специалисты ведомства обновили маршруты комплексов фотовидеофиксации, добавив в них новые участки с эксплуатационной маркировкой. Теперь при фиксации автомобиля на запрещенных желтых линиях собственнику автоматически назначается штраф – 3 тысячи рублей для физических лиц и до 150 тысяч рублей для юридических, сообщили сегодня в пресс-службе инспекции.

Новыми точками контроля стали дворы жилого комплекса "Чистое небо" в муниципальном округе "Коломяги". Маркировка была согласована во втором квартале текущего года. Желтыми линиями теперь отмечены зоны по адресам:

Комендантский проспект, дома 66/2, 64/4 и 64/5;

Плесецкая улица, дом 16;

Верхне-Каменская улица, дом 3.

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На данный момент МО "Коломяги" остается единственным округом в городе, где официально введена и согласована такая система разметки. Впервые эксперимент стартовал еще в 2024 году на территории ЖК "Шуваловский".

Как отмечают в ведомстве, жесткий контроль приносит результаты. За неполные два года работы автоматической системы (с февраля 2025 года по сентябрь включительно) количество нарушений правил парковки в Шуваловском сократилось примерно на треть: со средних 670 эпизодов до 450.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство Петербурга контролируют более 80 тыс. камер.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга