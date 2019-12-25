Выпускникам петербургских вузов стало сложнее найти работу

После двух лет жесткого кадрового дефицита работодатели перешли к политике сдержанной экспансии: вакансий стало меньше на 18%, тогда как количество активных резюме выросло на 32%.

Поиск первого места работы для молодых специалистов в России превратился в серьезное испытание. Сервис по поиску работы Superjob подвел итоги опроса среди выпускников вузов 2023–2025 годов и зафиксировал резкое ухудшение ситуации на рынке труда.

Экономическая модель найма претерпела изменения. После двух лет жесткого кадрового дефицита работодатели перешли к политике сдержанной экспансии: вакансий стало меньше на 18%, тогда как количество активных резюме выросло на 32%. Темпы роста заработных плат замедлились. В результате средний балл сложности трудоустройства для начинающих специалистов достиг отметки 7,3 из 10 возможных. При этом молодежь выпуска 2025 года оценивает свои перспективы еще пессимистичнее — их оценка составляет 7,9 балла.

Главным препятствием при поиске работы 62% опрошенных назвали отсутствие релевантного опыта. Еще 23% недовольны уровнем предлагаемых стартовых зарплат. Двадцать процентов респондентов пожаловались на дефицит подходящих вакансий, а 7% отметили аномально высокую конкуренцию со стороны таких же новичков.

Среди менее популярных, но все же существующих барьеров молодые люди выделили гендерные стереотипы работодателей, нехватку практических навыков и незнание профильного программного обеспечения (по 2%). Помимо этого, начинающие специалисты указали на ряд системных проблем: необходимость проходить сложные многоступенчатые тесты, отсутствие системы обучения и наставничества на рабочем месте, туманные карьерные перспективы, разочарование в полученной специальности, неудобный график, регулярные переработки и удаленность офиса от дома, невозможность совмещать работу с дальнейшим обучением и непонимание того, как правильно составлять резюме и вести себя на собеседовании.

Лишь 6% участников исследования заявили, что смогли найти место без каких-либо серьезных трудностей.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы стали снимать на 19% больше наличных, а число банкоматов в городе сократилось.

Фото: Piter.TV