Петербуржцы стали снимать на 19% больше наличных, а число банкоматов в городе сократилось

Средняя сумма одной операции выросла почти на тысячу и превысила 26,5 тыс. рублей.

Во втором квартале года жители Петербурга совершили более 15,1 млн операций по снятию денег. Это на 15% превышает показатели первого квартала. Общий объем изъятых из банкоматов средств составил почти 400 млрд рублей, что на 19% больше объемов января–марта текущего года. В результате средняя сумма одной операции выросла почти на тысячу и превысила 26,5 тыс. рублей, сообщает "Деловой Петербург".

На фоне увеличения спроса граждан на наличные доля безналичных платежей в Петербурге фактически рухнула с 81% до 75%. Согласно отчету Банка России, в целом по стране этот показатель снизился на 0,5 процентного пункта – до 88,4%. Регулятор связывает такую динамику с сезонным фактором: граждане могли накапливать средства перед периодом летних отпусков. При этом доля классических операций по оплате товаров и услуг (без учета переводов или обязательных платежей) практически не изменилась и составила 42%, однако их суммарный объем за счет роста цен вырос на 8% и превысил 791 млрд рублей.

Одновременно с ростом интереса к бумажным деньгам доступность платежной инфраструктуры в городе заметно снизилась. По итогам первого полугодия парк устройств в Петербурге поредел: количество банкоматов уменьшилось на 337 единиц, до 6,1 тысячи, общее число электронных терминалов (онлайн-касс, планшетов и других переносных устройств) сократилось на 543 единицы по сравнению с первым полугодием 2025 года и составило 233,5 тысячи. Количество классических POS-терминалов упало на 5% – до 58,8 тысячи. Эксперты связывают это с увеличением числа касс самообслуживания в торговых сетях.

Несмотря на существенный рост спроса на наличные во втором квартале, Банк России отмечает более значимую тенденцию – увеличение объемов платежей за товары и услуги. Регулятор объясняет ее переходом граждан от сберегательной позиции к покупательской активности и общим потребительским спросом в магазинах.

Ранее мы сообщили о том, что cпрос на каршеринг в Петербурге вырос более чем на 20% из-за ситуации с топливом.

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