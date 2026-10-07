Трамп объявил о создании в США крупнейшей со времен Второй мировой войны верфи

Глава США объяснил, что правительство будет развивать отрасль.

Военно-морские силы США приступают к строительству крупнейшей в стране верфи со времен Второй мировой войны. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в ходе общения со сторонниками Республиканской партии во время своего выступления в штате Мэриленд, где будет возведен судостроительный комплекс.

Ничего подобного тому, что мы делаем сегодня, раньше не было. Рабочие Балтимора и этой верфи в Спарроуз-Пойнт на протяжении буквально более чем 100 лет являются неотъемлемой частью промышленной мощи Америки. И именно на этих берегах американские судостроители построили один из первых фрегатов ВМС США. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что американская компания Anduril Industries, которая специлизируется на разработке и производстве беспилотных и необитаемых средств. Ранее сообщила о том, что минвестирует 3,7 миллиарда долларов в создание новой верфи "Арсенал-2". Объект должен быть введен в эксплуатацию в 2030 году. На указанном предприятии будут изготавливаться компоненты для подводных лодок класса Virginia. Дополнительно Anduril заключила контракт с ВМС США на общую сумму в 2,9 миллиарда долларов на строительство подводных лодок. Президент Дональд Трамп добавил, что федеральное правительство будет владеть 40-процентной долей в новой верфи.

Трамп сообщил, что планирует скоро поговорить с Путиным.

Фото и видео: Белый дом