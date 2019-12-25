Спрос на каршеринг в Петербурге вырос более чем на 20% из-за ситуации с топливом

Люди стали активнее пользоваться сервисом, так как машины уже заправлены.

Основатель и генеральный директор сервиса "Делимобиль" Винченцо Трани сообщил изданию "Деловой Петербург", что с начала сентября количество поездок в Петербурге увеличилось более чем на 20%, а число новых пользователей – примерно на 15%.

По его словам, это связано со сложностями при заправке личных автомобилей. Трани пояснил, что люди стали активнее пользоваться сервисом, так как машины уже заправлены. Он уточнил, что автомобили заправляют сотрудники компании или сами пользователи через приложение: когда появляется кнопка "Заправить", нужно выбрать АЗС на карте и следовать инструкциям на экране, при этом оплату берет на себя сервис. Кроме того, топ-менеджер добавил, что компания управляет ресурсами с учетом обстановки в каждом регионе отдельно, сотрудничает напрямую с большим числом поставщиков топлива, имеет собственные хранилища и дополнительно усилила работу с ними в Петербурге.

В пресс-службе сервиса "Ситидрайв" также сообщили о всплеске спроса. Там отметили изданию, что ситуация может стать критичной, поскольку потребление топлива растет, однако каршеринговые компании заправляют свои парки в городе на общих условиях. В связи с этим представители компании добавили, что увеличиваются расходы для удержания заправленности парка, которые напрямую влияют на конечную цену услуг.

Ранее мы сообщили о том, что на АЗС Ленобласти ввели лимит на покупку топлива до 1 октября.

Фото: Piter.TV