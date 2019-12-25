На АЗС Ленобласти ввели лимит на покупку топлива до 1 октября

В Ленобласти ограничили продажу бензина до 30 литров в одни руки.

На автозаправочных станциях Ленинградской области ввели ограничение на продажу топлива в объеме не более 30 литров в одни руки. Мера будет действовать до 1 октября. Об этом губернатор региона Александр Дрозденко сообщил по итогам встречи с руководителями вертикально интегрированных нефтяных компаний.

Власти решили не вводить QR-коды и талонную систему для покупки бензина. Вариант продажи топлива по принципу "чет-нечет" также пока не используется и остается резервным. По словам Дрозденко, ситуация с бензином АИ-92 постепенно стабилизируется, а прогноз по его доступности оценивается положительно. При этом АИ-95 на рынке сейчас меньше привычного объема, а перебоев с дизельным топливом не фиксируется.

Губернатор также сообщил, что из-за ситуации на рынке количество частных и небольших АЗС в Ленобласти сократилось примерно на 20%. Он призвал жителей сохранять спокойствие и не создавать дополнительный ажиотажный спрос на топливо.

Ранее мы рассказывали о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко тоже назвал причины дефицита бензина.

Фото: Piter.TV