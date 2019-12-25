Пятиклассник избил девушку в поселке Назия

Ей диагностировали перелом носа, ушибы и ссадины головы.

Полиция Ленинградской области проводит проверку по факту драки несовершеннолетних в поселке Назия. Как рассказали в МВД России, инцидент произошел днем 5 октября.

Правоохранителям Кировского района позвонили из больницы с информацией о том, что к ним госпитализировали в тяжелом состоянии 16-летнюю девушку. Ей диагностировали перелом носа, ушибы и ссадины головы.

Было установлено, что у пострадавшей случился конфликт с пятиклассником на территории спортивного стадиона в Комсомольском переулке. Участника ссоры опросили и отпустили. О происшествии сообщили в следственные органы.

Ранее на Piter.TV: полиция проводит проверку после травмирования женщины на "Елизаровской". Пострадавшую толкнул мужчина на эскалаторе.

Фото: Piter.TV