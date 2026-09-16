Пробка растянулась до Дунайского путепровода из-за очереди на АЗС в Петербурге

Автомобилисты выстроились в длинную очередь на заправку.

В Петербурге образовалась пробка в районе станции метро "Звездная". Очередь из автомобилей на заправку "Лукойл" растянулась в сторону Дунайского путепровода. На кадрах с места видно большое количество машин, выстроившихся перед АЗС. Из-за скопления автомобилей движение на прилегающем участке дороги оказалось затруднено.

По словам читателей Piter.TV, автомобилисты выстроились в очередь для заправки, из-за чего движение на прилегающем участке оказалось затруднено.

Водителям рекомендуют учитывать сложившуюся дорожную обстановку при планировании маршрута.

Ранее на 241-м километре Мурманского шоссе в районе Лодейного Поля произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии на месте погибли водитель и пассажирка автомобиля "Хендай Солярис". Еще одним погибшим стал шестилетний мальчик, который находился в автомобиле "БМВ".

За рулем "БМВ" была мать ребенка. После столкновения мальчика доставили в машину скорой помощи, однако по дороге в больницу он скончался.

Видео: Piter.TV