Трое погибли в лобовом ДТП на Мурманском шоссе у Лодейного Поля

Ребёнок умер в скорой после аварии на 241-м километре трассы.

Утром 29 августа на 241-м километре Мурманского шоссе у Лодейного Поля произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. На месте аварии погибли водитель и пассажирка "Хендай Солярис". Третьей жертвой стал шестилетний ребёнок, находившийся в "БМВ" за рулём которой была его мать. Мальчик скончался в карете скорой помощи по пути в больницу.

Женщина-водитель "БМВ" госпитализирована. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили трагический исход. Движение в сторону Карелии было полностью перекрыто, на второй полосе организовано реверсивное движение. По данным "Яндекс Пробок", на участке образовалась пробка.

Напомним, накануне прогремел взрыв возле магазина в Шушарах. В транспортном средстве находились подполковник и его супруга.

Фото: Яндекс Карты