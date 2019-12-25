Петербург получил первые троллейбусы новой модели из Беларуси

Петербург начал получать новые белорусские троллейбусы.

Петербург начал получать троллейбусы новой модели МАЗ-303Т22 производства Беларуси. Современные низкопольные машины в ближайшее время выйдут на маршруты Троллейбусного парка №1. Всего до конца 2026 года СПб ГУП "Горэлектротранс" должен получить 86 таких троллейбусов.

Поставка техники осуществляется по итогам выигранного тендера. Контракт предусматривает передачу всех 86 машин в адрес "Горэлектротранса" до конца текущего года. Договор был заключен с привлечением финансовых инструментов "Росагролизинга".

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что белорусские троллейбусы уже используются на городских маршрутах и хорошо себя зарекомендовали. Новая техника должна продолжить обновление подвижного состава общественного транспорта Северной столицы.

Фото: пресс-служба Смольного

