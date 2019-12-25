Милонов проголосовал на выборах в Петербурге вместе с семьей

Депутат Госдумы пришел на избирательный участок вместе с родными. Милонов рассказал о трехдневном формате голосования и обозначил вопросы, которые, по его мнению, предстоит решать депутатам петербургского парламента.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов проголосовал на выборах в Петербурге, придя на избирательный участок вместе с семьей. Во время голосования ему помогала маленькая дочь. Милонов отметил, что считает важным приходить на выборы вместе с детьми, поскольку в будущем они сами смогут участвовать в голосовании. В Петербурге выборы проходят 18, 19 и 20 сентября.

Милонов также высказался о трехдневном формате голосования. По его словам, такой вариант удобен для работающих граждан, которым проще выбрать подходящее время для посещения участка. Депутат добавил, что представители духовенства, с которыми он знаком, также пришли голосовать, поскольку выходные дни для них являются рабочими.

В Петербурге одновременно проходят выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания города. Говоря о работе регионального парламента, Милонов заявил, что считает важными вопросы защиты прав малого бизнеса и укрепления экономики Петербурга. Также депутат высказался за принятие закона о запрете вейпов.

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Фото: Piter.TV