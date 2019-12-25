В Петербурге в четвертый раз стартовал "Кубок Лаврова и Семенова"

В соревнованиях участвуют команды представителей власти, театров, предприятий, журналистов и школьников.

В Петербурге 18 сентября на стадионе "Петровский" стартовал футбольный турнир "Кубок Лаврова и Семенова" на призы газеты "Вечерний Санкт-Петербург". Соревнования, посвященные памяти народного артиста СССР Кирилла Лаврова и заслуженного работника культуры РСФСР Валентина Семенова, проходят в городе в четвертый раз. Участников поприветствовали председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский и главный редактор "Петербургского дневника", издатель "Вечернего Санкт-Петербурга" Кирилл Смирнов.

Открытием турнира стал гала-матч между сборными правительства Петербурга и Законодательного Собрания. В состязаниях принимают участие представители органов власти, театров, городских предприятий, журналисты и школьные команды. В этом году к турниру впервые присоединились сборные Санкт-Петербургской епархии и доноров.

Итоги соревнований подведут 18 сентября. Церемония награждения победителей запланирована на 18:30. Турнир проводится в память о Кирилле Лаврове и Валентине Семенове и объединяет представителей разных сфер городской жизни на футбольном поле.

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