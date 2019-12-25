Колесов рассказал, когда Петербург может накрыть бабье лето

Петербург может прогреться до +20 градусов в конце сентября.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде во второй половине сентября. По его словам, первая декада месяца в городе оказалась немного теплее климатической нормы, хотя были и прохладные дни. На следующей неделе ожидается кратковременное улучшение погоды: возможны солнце и повышение температуры до +15...+18 градусов.

Вероятность полноценного бабьего лета в Петербурге в сентябре сохраняется. До примерно 20 сентября город, по прогнозу синоптика, останется под влиянием циклонов, однако в 20-х числах может сформироваться антициклон. В таком случае теплая и сухая погода способна продержаться не менее 5 дней, а воздух будет прогреваться до +15...+20 градусов. После этого циклоны вновь могут принести похолодание, поэтому конец месяца, вероятно, окажется более прохладным.

Колесов также объяснил, почему нынешнее лето многим петербуржцам показалось холодным. Средняя температура за летний период составила +18,1 градуса, что на 0,6 градуса выше нормы. При этом в 2026 году не было периода с температурой выше +30 градусов, а во второй и третьей декадах августа среднее значение составило около +16.

Ранее на Piter.TV: первая половина сентября в Петербурге выдалась теплой и дождливой.

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