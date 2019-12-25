Бельский рассказал о сотрудничестве "Зенита" и СШОР "Зенит"

Футбольный клуб "Зенит" и спортивная школа олимпийского резерва "Зенит" заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. По словам президента Федерации футбола Петербурга Александра Бельского, договор позволит организациям теснее взаимодействовать, использовать общую методику подготовки и создавать дополнительные возможности для развития молодых игроков.
В рамках соглашения планируется проводить товарищеские матчи между Академией "Зенита" и СШОР. Воспитанников спортивной школы также будут привлекать к турнирам, организованным футбольным клубом.
Бельский отметил, что сотрудничество должно способствовать увеличению числа петербургских футболистов, которые смогут попасть в профессиональные команды. Стороны намерены разработать различные форматы взаимодействия и рассмотреть возможность использования игроков в обеих структурах.
Фото: Федерация футбола Санкт-Петербурга
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