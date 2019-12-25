"Токио-City" проиграл суд за использование названия TOKYO на Дальнем Востоке

"Токио-City" не смог взыскать 400 тыс. руб. за название TOKYО.

Арбитражный суд Приморского края отказал совладельцу петербургской сети "Токио-City" Сергею Симареву в иске к 4 компаниям и индивидуальному предпринимателю Елене Степановой. Предприниматель требовал взыскать 400 тыс. руб. компенсации за использование обозначения "TOKYO", которое, по его мнению, было сходно до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками. Также он настаивал на прекращении использования этого обозначения в названиях ресторанов, кафе и других заведений общепита.

Симарев просил взыскать с ООО "Фаворит" 240 тыс. руб., а с ООО "Феникс", ООО "Форс", ООО "Фэмели" и ИП Степановой — по 40 тыс. руб. Суд в сентябре отказал в удовлетворении требований. Ранее приморская сеть Tokyo пыталась зарегистрировать одноименный товарный знак, однако получила отказ. Ее соосновательница Алена Ницора заявляла, что знала о существовании "Токио-City" в Петербурге, но не считала работу в разных регионах проблемой.

В "Токио-City" сообщили, что спор связан с событиями 4-летней давности. По словам представителей сети, использование на Дальнем Востоке обозначений, схожих с товарным знаком "Токио-City", приводило к путанице среди потребителей и обращениям в петербургские органы контроля. Юристы сети считают, что такие обозначения могли вводить клиентов в заблуждение и негативно влиять на деловую репутацию правообладателя, поэтому выступают за запрет использования товарного знака сторонними заведениями, за исключением франчайзи "Токио-City".

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Фото: Piter.TV