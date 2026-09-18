В сквере Приморского района, где прошла последняя дуэль Пушкина, завершили реконструкцию освещения

В Приморском районе Петербурга завершена реконструкция наружного освещения в сквере, расположенном между Коломяжским проспектом и Сестрорецкой железной дорогой. Здесь прошла последняя дуэль А.С. Пушкина, сообщил городской комитет по энергетике.
До начала работ пространство освещали восемь натриевых светильников, установленных порядка 30 лет назад. В ходе модернизации специалисты ГБУ "Ленсвет" уделили особое внимание сохранению исторической среды. Новые фонари получили все пешеходные маршруты, вдоль аллей появились металлические опоры.
Реконструкцию выполнили по программе "Комфорт и уют в городе". Доля светодиодного освещения в Приморском районе достигла 84%.
Ранее мы рассказывали о том, что в жилом квартале Невского района установят более 100 новых фонарей.
Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга
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