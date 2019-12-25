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Четыре человека проникли в дом в СНТ "Спутник" Ленобласти
Сегодня, 15:55
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Четыре человека проникли в дом в СНТ "Спутник" Ленобласти

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Там никого не было, однако шум и звук бьющегося стекла встревожили соседей.

Росгвардейцы и полицейские задержали правонарушителей, которые проникли в частный дом в СНТ "Спутник". Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. 

Ночью 18 сентября злоумышленники разбили окно на первом этаже постройки на Новопоселковой улице и залезли внутрь. Там никого не было, однако шум и звук бьющегося стекла встревожили соседей. 

На месте происшествия поймали двоих мужчин 33 и 40 лет и двух женщин 40 и 42 лет. Задержанных доставили в 89-й отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец потратил похищенные 74 тыс. рублей на ставки и казино. Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: ленобласть, росгвардия
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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