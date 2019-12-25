Петербуржец потратил похищенные 74 тыс. рублей на ставки и казино

Ему вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего мужчины, которому вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Об этом рассказали 17 сентября в надзорном ведомстве.

В июле фигурант находился вместе с потерпевшей в квартире на улице Дыбенко, они распивали там алкогольные напитки. Женщина периодически заходила в приложение мобильного банка, обвиняемый обратил на это внимание, запомнив пароль от аккаунта. Когда она отлучилась, злоумышленник взял телефон и перечислил себе 74 тыс. рублей, а затем скрылся. Все похищенные средства были потрачены на спортивные ставки и онлайн-казино.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV