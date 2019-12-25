В Петербург попытались ввезти базилик с опасным сорняком

В морском порту Петербурга обнаружили партию сушеного базилика из Египта, который был предназначен для лекарственных целей, с семенами растения, схожими с карантинным объектом. Это оказался опасный сорняк, сообщили в Россельхознадзоре по Северо-Западу 7 октября.
Специалисты ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели лабораторные исследования, показавшие, что в продукции есть повилика. Она включена в Единый перечень карантинных объектов. В результате выпуск пяти тонн базилика запретили.
Повилика снижает урожай растений и качество продукции. Зараженные травы плесневеют, а при скармливании животным вызывают заболевания.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербург пытались ввезти более 350 тонн риса без протоколов исследований.
Фото: pxhere
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