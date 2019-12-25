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Через порт Петербурга без документов везли более 200 тонн фасоли
Сегодня, 16:41
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Через порт Петербурга без документов везли более 200 тонн фасоли

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Речь идет о 230 тоннах сушеной фасоли, груз следовал из Китая.

Свыше 200 тонн партии бобовой культуры без документов везли через Большой морской порт Петербурга. Ее выявили сотрудники Россельхознадзора по Северо-Западному федеральному округу, рассказали в ведомстве 3 ноября.

Речь идет о 230 тоннах сушеной фасоли, груз следовал из Китая. В ходе осуществления документарной проверки установили отсутствие декларации о соответствии и протоколов испытаний. Это является нарушением Технического регламента таможенного союза 015/2011 "О безопасности зерна". 

Ввоз 230 тонн бобовой культуры на территорию РФ запрещен. 

Пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО 

Ранее на Piter.TV: Россельхознадзор не пропустил в Петербург зараженные груши из Чили. Вес партии составлял 24 тонны. 

Фото: pxhere 

Теги: россельхознадзор, фасоль
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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