Через порт Петербурга без документов везли более 200 тонн фасоли

Речь идет о 230 тоннах сушеной фасоли, груз следовал из Китая.

Свыше 200 тонн партии бобовой культуры без документов везли через Большой морской порт Петербурга. Ее выявили сотрудники Россельхознадзора по Северо-Западному федеральному округу, рассказали в ведомстве 3 ноября.

Речь идет о 230 тоннах сушеной фасоли, груз следовал из Китая. В ходе осуществления документарной проверки установили отсутствие декларации о соответствии и протоколов испытаний. Это является нарушением Технического регламента таможенного союза 015/2011 "О безопасности зерна".

Ввоз 230 тонн бобовой культуры на территорию РФ запрещен. Пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО

Ранее на Piter.TV: Россельхознадзор не пропустил в Петербург зараженные груши из Чили. Вес партии составлял 24 тонны.

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