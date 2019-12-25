Россельхознадзор не пропустил в Петербург зараженные груши из Чили

Вес партии составлял 24 тонны.

В морском порту Петербурга специалисты Россельхознадзора по Северо-Западному федеральному округу обнаружили признаки заражения опасным карантинным объектом в партии груш весом 24 тонны. Об этом рассказали в ведомстве 30 октября.

Фрукты направлялись из Чили в адрес местной фирмы. Результаты исследования, проведенного в филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ", подтвердили наличие возбудителя карантинного заболевания – Monilinia fructicola. Выпуск плодов запретили в целях недопущения распространения объекта на таможенной территории стран Евразийского экономического союза.

Бурая монилиозная гниль широко распространена в Европе. Данное заболевание отличается высокой степенью вредоносности и поражает все органы растения.

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Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО