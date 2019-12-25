  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пулково пресекли ввоз риса из Узбекистана
Сегодня, 15:29
236
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково пресекли ввоз риса из Узбекистана

0 0

Почти 18 килограммов продукции находились в багаже пассажиров.

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники Россельхознадзора не допустили к ввозу рис из Узбекистана. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 21 октября. 

Отмечается, что почти 18 килограммов продукции находились в багаже пассажиров. Рис подлежит уничтожению.

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из Азербайджана, Таджикистана, Молдовы и Узбекистана. 

Ранее на Piter.TV: в Петербург попытались ввезти базилик с опасным сорняком. Специалисты ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели лабораторные исследования, показавшие, что в продукции есть повилика. Зараженные травы плесневеют, а при скармливании животным вызывают заболевания. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: рис, россельхознадзор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии