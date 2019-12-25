В Пулково пресекли ввоз риса из Узбекистана

Почти 18 килограммов продукции находились в багаже пассажиров.

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники Россельхознадзора не допустили к ввозу рис из Узбекистана. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 21 октября.

Отмечается, что почти 18 килограммов продукции находились в багаже пассажиров. Рис подлежит уничтожению.

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из Азербайджана, Таджикистана, Молдовы и Узбекистана.

Ранее на Piter.TV: в Петербург попытались ввезти базилик с опасным сорняком. Специалисты ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели лабораторные исследования, показавшие, что в продукции есть повилика. Зараженные травы плесневеют, а при скармливании животным вызывают заболевания.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)