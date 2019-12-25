В порту Петербурга из-за жуков не пустили 75 тонн бразильского арахиса

В продукции обнаружили зараженность вредителями.

Крупную партию арахиса весом 75 тонн из Бразилии не пропустили в Петербурге. Продукция не соответствовала требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности зерна", сообщила пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Нарушение выявили в Большом морском порту при контроле качества и безопасности арахиса. В ходе проверки специалисты обнаружили превышение допустимого уровня "зараженностью вредителями".

Для дополнительной проверки образцы арахиса направили на исследование в Санкт‑Петербургский филиал ФГБУ "ЦОК АПК". Лабораторные испытания подтвердили наличие в орехах булавоусого хрущака — опасного вредителя запасов зерна. С учетом результатов экспертизы было принято решение запретить ввоз бразильского арахиса на территорию России.

Ранее мы сообщали, что семена чиа из Парагвая задержали в петербургском порту из-за карантинного растения.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора