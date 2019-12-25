В Петербург не пустили 21 тонну чиа из Парагвая из-за опасного сорняка

Парагвайские семена чиа задержали в порту Петербурга из-за карантинного растения.

В морском порту Петербурга специалисты Россельхознадзора выявили карантинный сорняк в партии семян чиа, прибывшей из Парагвая. Лабораторные исследования подтвердили заражение чередой дваждыперистой. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Опасное растение входит в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. В результате 21 тонну семян не допустили к ввозу на территорию России.

Это уже второй подобный случай с начала 2026 года при проверке партий семян чиа. Череда дваждыперистая представляет угрозу для сельского хозяйства: сорняк засоряет посевы овощных культур, сады и территории вдоль каналов, мешая развитию культурных растений.

Кроме того, растение может способствовать распространению болезней и почвенных патогенов, а также служит источником питания для вредных насекомых. Его корни и стебли затрудняют работу сельскохозяйственной техники и снижают производительность труда.

Ранее Россельхознадзор прокомментировал массовое отравление в детсадах Петербурга и Ленобласти.

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