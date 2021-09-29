Россельхознадзор прокомментировал массовое отравление в детсадах Петербурга и Ленобласти

Информация направлена в ГСУ СК РФ по Петербургу и региональный Роспотребнадзор.

Россельхознадзор выявил нарушения в работе организатора питания в детских садах Петербурга и Ленинградской области системы "Эрудит". ООО "АльфаГрупп" не зарегистрировало две площадки во Всеволожском районе.

Таким образом, возникает риск, что сырье для приготовления блюд или полуфабрикаты поступают в детсады без ветеринарных сопроводительных документов. Поэтому не представляется возможным установить, проводится ли ветеринарно-санитарная экспертиза, соблюдаются ли сроки годности, а значит, блюда для детей могут готовиться из продуктов неподтвержденных качества и безопасности. Пресс-служба Россельхознадзора

Управление Россельхознадзора продолжает держать на особом контроле ситуацию с отравлением воспитанников детсадов в Петербурге и Ленобласти. Пресс-служба Россельхознадзора

