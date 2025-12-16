В День России в Петербурге будет дождливо

Столбик термометра покажет в районе +20 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на эту неделю.

Сначала будет тепло и без осадков, с 9 июня ожидается по-настоящему летняя погода. Во второй половине дня приблизится холодный атмосферный фронт. Воздух успеет прогреться до +25…+27 градусов.

Так что все условия есть для ливней, гроз, шквалов и града. После обеда все и начнется, а до 21:00 атмосферный фронт уже успеет пройти город. После прохождения циклона в нашем регионе станет немного прохладнее, но температура воздуха в Петербурге будет в диапазоне +20…+22 градусов. Александр Колесов, синоптик

Следующий циклон придет в День России, снова ожидаются дожди. Столбик термометра покажет в районе +20 градусов.

Ранее на Piter.TV: среднемесячная температура в мае в Петербурге составила +12,3 градусов.

Фото: Piter.TV