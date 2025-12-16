  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В День России в Петербурге будет дождливо
Сегодня, 10:55
241
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В День России в Петербурге будет дождливо

0 0

Столбик термометра покажет в районе +20 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на эту неделю. 

Сначала будет тепло и без осадков, с 9 июня ожидается по-настоящему летняя погода. Во второй половине дня приблизится холодный атмосферный фронт. Воздух успеет прогреться до +25…+27 градусов. 

Так что все условия есть для ливней, гроз, шквалов и града. После обеда все и начнется, а до 21:00 атмосферный фронт уже успеет пройти город. После прохождения циклона в нашем регионе станет немного прохладнее, но температура воздуха в Петербурге будет в диапазоне +20…+22 градусов. 

Александр Колесов, синоптик 

Следующий циклон придет в День России, снова ожидаются дожди. Столбик термометра покажет в районе +20 градусов. 

Ранее на Piter.TV: среднемесячная температура в мае в Петербурге составила +12,3 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии