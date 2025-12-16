Гергиев прокомментировал перспективы реставрации исторической сцены Мариинского театра

По его словам, театр не может быть закрыт на реконструкцию до тех пор, пока не будет найдено надёжное решение для размещения огромной труппы, а также для безопасного хранения тысяч костюмов и декораций.

Художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев прокомментировал перспективы реставрации главной исторической сцены. По его словам, театр не может быть закрыт на реконструкцию до тех пор, пока не будет найдено надёжное решение для размещения огромной труппы, а также для безопасного хранения тысяч костюмов и декораций. В интервью ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) маэстро подчеркнул логистическую сложность задачи:

Мы не можем закрыть историческую сцену, пока у нас не будет какого-то защищенного варианта решения для огромной семьи артистов, хранения декораций, костюмов. Валерий Гергиев, художественный руководитель и директор Мариинского театра

Эту позицию поддержал советник худрука по архитектуре и искусству, ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семён Михайловский. Он обратил внимание на риск утраты подлинности при проведении масштабных работ, предупредив об опасности превращения исторического памятника в современный новодел. Михайловский также спрогнозировал, что даже если решение о тотальной реставрации будет принято, сам процесс займёт колоссальное время.

Ранее мы сообщили о том, что вместимость Мариинского театра хотят увеличить до 10 тыс. зрителей.

Фото: ВКонтакте / Валерий Гергиев (В. Барановский)