Ледокольный буксир "Нарвская застава" спустят на воду в августе

Новый ледокол для Невы торжественно отправят в плавание.

Петербургская гражданская верфь концерна "Калашников" готовится к торжественному спуску буксира ледокольного класса "Нарвская застава". Судно будет спущено на воду в середине августа, а к концу года его передадут заказчику. Об этом сообщил президент концерна Алан Лушников в интервью ТАСС.

Буксир предназначен для работы в прибрежных морских районах и на внутренних водных путях. В его задачи входит ликвидация ледовых образований у водозаборных сооружений Невы, прокладка каналов для проводки судов и участие в аварийно-спасательных операциях. "Нарвская застава" станет важным элементом обеспечения судоходства в акватории Петербурга и Ленинградской области.

В декабре 2023 года ледокол "Невская застава" освободил сухогруз "Пола Калиста", который был скован во льдах Невы несколько дней.

Фото: Смольный