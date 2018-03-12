"Невская застава" освободила сухогруз "Пола Калиста" из ледового плена в Петербурге

Спасательная операция с участием ледокола проходила в центре города между Дворцовым и Троицким мостами на протяжении двух суток.

Ледокол "Невская застава" освободил сухогруз "Пола Калиста", который был скован во льдах Невы несколько дней. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга.

Спасательная операция с участием ледокола проходила в центре города между Дворцовым и Троицким мостами на протяжении двух суток. Из-за застрявшего сухогруза разводка Дворцового и Благовещенского переправ происходила внепланово в ночи с 1 на 2 декабря и со 2 на 3 декабря. Официально сезон разводки мостов над Невой закрылся 30 ноября.

Габариты сухогруза "Пола Калиста" – 140 на 17 метров, именно поэтому было важно создать просторный и свободный от льда канал. Оптимальные габариты, исключительная маневренность и способность проходить под мостами без их разводки позволили ледоколу сыграть ключевую роль в спасательной операции.

Ледокол "Невская Застава" в очередной раз продемонстрировал свою эффективность, а также отсутствие аналогов для работы в условиях мегаполиса на Неве. Пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга

Ранее на Piter.TV: судно "Академик Трешников" вышло из Архангельска в рейс на Дальний Восток.

Видео: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга