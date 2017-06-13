Судно "Академик Трешников" вышло из Архангельска в рейс на Дальний Восток

Алексей Бараков рассказал о задачи экипажа научно-экспедиционного судна.

Научно-экспедиционное судно (НЭС) "Академик Трешников" вышло в рейс снабжения труднодоступных полярных станций в восточной части российской части Арктики. Соответствующей информацией с журналистами поделился заместитель начальника Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Бараков. Эксперт пояснил, что завозной рейс корабля направлен вместо НЭС "Михаил Сомов", который ранее получил повреждения корпуса при посадке на мель. Этот инцидент произошел в акватории Земли Франца-Иосифа в июле 2023 года. Миссией экипажа станет отправка сотрудникам грузов, а также в ряде станций будет произведена смена состава полярников.

"Трешников" вышел в рейс для снабжения станций Якутского и Чукотского УГМС, а также нескольких станций Северного УГМС, всего планируется 42 судозахода, на несколько точек "Трешников" зайдет два или три раза. Будут доставлены грузы, на нескольких станциях проведут смену состава полярников Алексей Бараков, замглавы профильного ФГБУ

"Трешников" доставит на гидрометеорологические станции топливо, продовольствие, расходные материалы для проведения аэрологических исследований, строительные материалы и другие грузы. В ходе рейса работники Севгидромета проведут работы по обслуживанию метеоприборов и автоматических полярных станций. Корабль пройдет через Белое, Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское моря и море Лаптевых. А конечной точкой для судна указан остров Врангеля. Помогать в доставке грузов морякам будут пилоты вертолета Ка-32.

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Фото и видео: Telegram / Ирина Скалина/ТАСС