Атомный подводный крейсер ТОФ успешно выполнил пуск ракеты "Булава"

Стрельба велась из Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" от Тихоокеанского флота страны успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" по объекту условного противника, размещенного на полигоне Архангельской области. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы российского министерства по обороне. Известно, что огонь велся из подводного положения АПЛ из акватории Охотского моря. Согласно сведениям от объективного контроля, боевые блоки в расчетное время успешно достигли заданного района.

Экипаж <...> в соответствии с планом боевой подготовки выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой "Булава" по полигону Чижа в Архангельской области. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что "Генералиссимус Суворов" представляет из себя АПЛ четвертого поколения проекта "Борей-А". Объект оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения.

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Фото и видео: Минобороны России