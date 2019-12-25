В Петербурге в 4 раза снизили выплаты по контракту с Минобороны на СВО

Федеральная выплата осталась прежней — 400 тысяч рублей.

В Петербурге в четыре раза снизили изменить размер единовременной выплаты при заключении контракта с Министерством обороны. Сумма изменилась с 3,5 млн рублей до 1 млн рублей. Обновленные условия городских единовременных выплат за контракт на СВО опубликовали на сайте Смольного.

Прежние выплаты в 3,5 млн рублей остались для тех, кто решил заключить контракт в беспилотные войска.

Единовременная материальная помощь при заключении контракта в размере: 1 000 000 руб. — из бюджета Санкт‑Петербурга при заключении контракта в иные войска. Правительство Северной столицы

Также больше не действует доплата в 600 тысяч рублей за трудоустройство на одно из городских предприятий. Федеральную выплату в 400 тысяч рублей оставили прежней.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге и Ленобласти отцы могут получать выплаты до 83 тысяч рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)