Стало известно число заключивших контракт с ВС России за полгода

Более 16 тысяч россиян вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО.

За первые шесть месяцев текущего года около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы с Вооруженными силами России. Об этом на заседании межведомственной комиссии СБ по комплектованию заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что порядка 40 тысяч человек выбрали службу в российские войска беспилотных систем. По словам Медведева, соответствующие темпы комплектования сохранились в июле и оцениваются как хорошие.

Зампред СБ добавил, что с января по июнь более 16 тысяч граждан отправились добровольцами в зону спецоперации. В ходе заседания Медведев назвал слухи о возможной мобилизации в России "лживой провокацией" и частью пропаганды противника в преддверии выборов.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление президента Финляндии Александера Стубба о том, что в России якобы могут объявить всеобщую мобилизацию.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)