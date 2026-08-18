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Вчера, 16:46
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Тигрица Агафья продолжает адаптацию в Ленинградском зоопарке

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Гостей просят вести себя тихо возле вольера хищницы.

Амурская тигрица Агафья все чаще стала гулять по вольеру по вечерам. Недавно у нее закончился карантин, рассказали в Ленинградском зоопарке 18 августа. 

Агафья с кошачьей осторожностью подходит к стеклу и аккуратно выглядывает, изучая проходящих мимо людей. Тем, кто ей не приглянулся, красавица может выразительно пошипеть. 

По наблюдениям сотрудников отдела "Крупные кошачьи", чаще всего Агафья выходит после 19:00. Одно из ее любимых мест – крыша домика в дальнем углу вольера. У наиболее удобной точки обзора мы установим специальный стенд. 

Пресс-служба зоопарка Петербурга 

Гостей просят вести себя тихо возле вольера тигрицы и не дразнить хищницу. Напомним, она приехала в Северную столицу из Москвы в начале июля. 

Ранее на Piter.TV: манулята из зоопарка получили имена. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, тигрица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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