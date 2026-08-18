Тигрица Агафья продолжает адаптацию в Ленинградском зоопарке

Гостей просят вести себя тихо возле вольера хищницы.

Амурская тигрица Агафья все чаще стала гулять по вольеру по вечерам. Недавно у нее закончился карантин, рассказали в Ленинградском зоопарке 18 августа.

Агафья с кошачьей осторожностью подходит к стеклу и аккуратно выглядывает, изучая проходящих мимо людей. Тем, кто ей не приглянулся, красавица может выразительно пошипеть.

По наблюдениям сотрудников отдела "Крупные кошачьи", чаще всего Агафья выходит после 19:00. Одно из ее любимых мест – крыша домика в дальнем углу вольера. У наиболее удобной точки обзора мы установим специальный стенд. Пресс-служба зоопарка Петербурга

Гостей просят вести себя тихо возле вольера тигрицы и не дразнить хищницу. Напомним, она приехала в Северную столицу из Москвы в начале июля.

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка