Петербург окажется во власти атмосферного фронта 29 сентября

Столбики термометров в Петербурге покажут от +14 до +16 градусов.

Сегодня метеорологическую обстановку в Северной столице будет определять атмосферный фронт, смещающийся с запада. В городе и окрестностях ожидается переменная облачность, в отдельных районах возможны небольшие дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров в Петербурге покажут от +14 до +16 градусов. На территории Ленинградской области воздух прогреется до +12…+17 градусов. Ветер юго-западный, его скорость составит 2–7 м/с.

Атмосферное давление будет незначительно снижаться, удерживаясь на отметке 773 мм рт. ст., что значительно превышает климатическую норму для этого времени года.

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Фото: Piter.TV