С Сергеем Соседовым простятся 30 сентября на Троекуровском кладбище

Прощание с Сергеем Соседовым пройдет в закрытом формате.

Церемония прощания с журналистом, музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым состоится 30 сентября в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

Прощание пройдет в закрытом формате. Присутствовать на церемонии смогут только родственники и друзья Соседова. Поклонников, журналистов и других посторонних лиц на мероприятие не допустят. Организаторы не стали раскрывать дополнительные подробности церемонии, объяснив это желанием сохранить приватность и обеспечить спокойствие близких умершего.

После прощания Сергея Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Московской области рядом с его отцом. Соседов окончил факультет журналистики МГУ и начинал профессиональную деятельность в газете "Гудок". Широкую известность ему принесло участие в телепрограмме "Акулы пера" в 1990-е годы.

Позднее он работал музыкальным экспертом и входил в состав жюри телепроектов "X-Фактор", "Ты — суперстар!" и "Суперстар!". Также Соседов вел ток-шоу "За гранью" на НТВ.

Ранее мы сообщали, что умер актер и основатель театра "Особняк" Дмитрий Поднозов.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)