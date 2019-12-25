В Ленобласти поддержали расширение производства трикотажа в Сосновом Бору

В Сосновом Бору нарастят выпуск трикотажа до 500 тысяч изделий в год.

В Сосновом Бору Ленинградской области запустили новую линию вязальных машин на предприятии "Элком". После расширения производства компания сможет выпускать до 500 тысяч трикотажных изделий в год. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Компания работает с 2003 года и занимается производством трикотажа по полному циклу. За последние несколько лет ее производственные мощности увеличились втрое, а в 2026 году парк оборудования расширился еще на 60 %.

Модернизация предприятия проходила при поддержке региона. "Элком" получил из областного бюджета субсидию в размере 3,7 млн руб. Предприятие поставляет продукцию федеральным торговым сетям и государственным учреждениям Ленинградской области.

При этом в магазинах региона продукция компании представлена пока недостаточно. Комитет экономического развития Ленобласти намерен помочь предприятию наладить сотрудничество с местными ритейлерами. Для производителей, получающих государственную поддержку, предусмотрены специальные условия размещения товаров.

"Элком" также признан импортозамещающим производителем текстильной продукции. Компания имеет социальную направленность, а ее изделия востребованы в разных регионах России. Помимо производства, предприятие развивает промышленный туризм. На площадке проводят экскурсии для взрослых и детей. Кроме того, рассматривается возможность участия "Элкома" в региональной программе "Крутая Локация".

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