Альпака Сайка отмечает день рождения в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке альпаке Сайке исполняется 2 года. Она уже повзрослела и стала вполне самостоятельной, сообщили в учреждении 4 сентября.
Сайка выходит на прогулки с кипером и все чаще принимает решения сама, а не оглядывается на тетю Шарлотку. Кроме того, поменялся рацион именинницы. Теперь альпака вовсю хрустит морковкой, яблоками, листьями с веток и овсом.
Разумеется, в день рождения без любимых лакомств не обошлось! Праздник живота был и у Шарлотки, ведь альпаки живут вместе.
Пресс-служба зоопарка Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что миллионной посетительнице зоопарка подарили памятные сувениры.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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