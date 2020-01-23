Альпака Сайка отмечает день рождения в Ленинградском зоопарке

Сайка выходит на прогулки с кипером и все чаще принимает решения сама, а не оглядывается на тетю Шарлотку.

В Ленинградском зоопарке альпаке Сайке исполняется 2 года. Она уже повзрослела и стала вполне самостоятельной, сообщили в учреждении 4 сентября.

Сайка выходит на прогулки с кипером и все чаще принимает решения сама, а не оглядывается на тетю Шарлотку. Кроме того, поменялся рацион именинницы. Теперь альпака вовсю хрустит морковкой, яблоками, листьями с веток и овсом.

Разумеется, в день рождения без любимых лакомств не обошлось! Праздник живота был и у Шарлотки, ведь альпаки живут вместе. Пресс-служба зоопарка Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что миллионной посетительнице зоопарка подарили памятные сувениры.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка