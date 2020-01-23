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Альпака Сайка отмечает день рождения в Ленинградском зоопарке

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Сайка выходит на прогулки с кипером и все чаще принимает решения сама, а не оглядывается на тетю Шарлотку.

В Ленинградском зоопарке альпаке Сайке исполняется 2 года. Она уже повзрослела и стала вполне самостоятельной, сообщили в учреждении 4 сентября. 

Сайка выходит на прогулки с кипером и все чаще принимает решения сама, а не оглядывается на тетю Шарлотку. Кроме того, поменялся рацион именинницы. Теперь альпака вовсю хрустит морковкой, яблоками, листьями с веток и овсом. 

Разумеется, в день рождения без любимых лакомств не обошлось! Праздник живота был и у Шарлотки, ведь альпаки живут вместе. 

Пресс-служба зоопарка Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что миллионной посетительнице зоопарка подарили памятные сувениры. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка  

Теги: альпака, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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