Бельского предложили на пост спикера ЗакСа Петербурга восьмого созыва

Александр Бельский может возглавить петербургский парламент нового созыва.

Президиум петербургского политсовета "Единой России" выдвинул Александра Бельского на должность председателя Законодательного собрания Северной столицы восьмого созыва. Об этом сообщил официальный канал городского отделения партии в мессенджере "Макс".

Кандидатуру Бельского направят на согласование в президиум Генерального совета партии. Ранее он уже занимал пост спикера городского парламента.

На прошедших выборах в новый состав ЗакСа "Единая Россия" получила 37 из 50 депутатских мандатов. В региональном отделении подчеркнули, что это лучший результат партии за последние пять избирательных кампаний.

Ранее Бельский прокомментировал ограничения на продажу топлива.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга