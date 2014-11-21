Бельский прокомментировал ограничения на продажу топлива

Принятый документ уточняет механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, полученного путем смешения прямогонного бензина с другими компонентами.

Во вторник, 21 июля, депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс РФ для стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский заявил в своих социальных сетях.

Документ предусматривает меры для насыщения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами, а также снабжения граждан и предприятий. Сейчас важно, чтобы топливо поступало туда, где оно необходимо, а рынок работал без резких скачков и ажиотажа. Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Петербурга

Как пояснил спикер, принятый документ уточняет механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, полученного путем смешения прямогонного бензина с другими компонентами. Кроме того, добавил он, закон расширяет действие механизма топливного демпфера и наделяет правительство дополнительными полномочиями. В Госдуме отмечают, что эти изменения позволят стимулировать дальнейшее насыщение рынка топливом.

Ранее мы сообщили о том, что в Вологодской области увеличили лимит отпуска бензина в одни руки.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга