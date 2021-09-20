Известная байкерша влетела в самосвал и погибла на месте в Москве

Правоохранителям предстоит выяснить, кто виноват в смертельной аварии.

Мотоблогер Татьяна Броновицкая стала жертвой жесткого ДТП. Ее мотоцикл столкнулся с грузовиком на внутренней стороне ТТК в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.

По предварительным данным, при столкновении с самосвалом в районе дома 4 по 2-му Крестовскому переулку погибла 47-летняя Татьяна Броновицкая. В момент аварии женщина управляла желтым мотоциклом Racer Skyway. Обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются.

В столичном ГУ МВД России сообщили, что ДТП произошло около 08:50 по мск. На дороге столкнулись грузовой автомобиль и мотоцикл. В результате дорожного происшествия умерла женщина-водитель мотоцикла.

Ранее мы сообщали, что под Петербургом в аварии с иномаркой погиб юный байкер.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)