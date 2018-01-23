В Хабаровске из-за паводка на Амуре ввели режим ЧС

В Хабаровске полностью затопило нижний ярус набережной Невельского.

На территории Хабаровского края региональные власти ввели режим ЧС из-за паводка на Амуре. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте местной администрации. Известно, что мэр города Хабаровска Сергей Кравчук подписал постановление, связанное с неблагоприятным прогнозом гидрологов. Ожидается, что уровень воды в реке может увеличиться к концу августа до шести метров. Сейчас отметка достигает уже 475 сантиметров. Частично оказались подтоплены дачи на островах у города. В зоне подтопления, поданным от ГУ МЧС, находятся 159 участков.

Введение режима ЧС позволит более оперативно привлекать необходимые силы и средства для ликвидации последствий паводка. Документом закреплен комплекс мер по защите населения и территории. сообщение администрации региона

Эксперт пояснили, что в числе проводимой работы значится постоянный контроль за состоянием реки Амур, оценка возможных социально‑экономических последствий для территорий, организация мероприятий по защите местного населения и участков, организация работ по ликвидации ЧС, взаимодействие с федеральными и краевыми профильными структурами по вопросам ликвидации последствий подтопления, информирование граждан о параметрах и масштабах угрозы, принимаемых мерах безопасности, правилах поведения в зоне паводка. Власти уточнили, что сейчас необходимые средства и силы остаются в состоянии готовности. В частности, по улице Вилюйской в случае значительного подъема воды будет пересыпана дренажная канава, установлен насос и начата откачка воды. На Прибрежной специалисты могут приступить к откачке воды. В районе спортивной арены "Ерофей" начаты монтаж и подключение насосного оборудования.

Паводок в Тюменской области идет на убыль.

Фото: Вконтакте / Хабаровский край