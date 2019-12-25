Вспышку хантавируса классифицировали в США как ЧС

В CDC создали группу по мониторингу за ситуацией.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) классифицировали вспышку хантавируса как чрезвычайную ситуацию "уровня 3". Соответствующими данными с акдиториейиподелились предствители местного телеканала ABC. Специалисты пояснили, что речь идет о низшей шкале из трехуровневого показателя. Аналитики добавили, что речь идет о типичном уровне для данной стадии распространения заболевания. Ситуация говорит о том, что риск для населения остается по-прежнему низким, однако органы общественного здравоохранения проводят активный мониторинг эпидемиологической обстановки.

Известно, что CDC задействовали центры оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Такая активация указывает общественности на то, что для поддержки ответных мер в стране создана специальная группа. Западная газета The New York Times сообщает своей аудитории о том, что местные власти проводят мониторинг состояния здоровья граждан, которые находились среди других пассажиров круизного лайнера Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса. Известно, что эти люди в конце апреля высадились на острове Святой Елены, а затем вернулись на территорию США. Согласно данным СМИ, пассажиры проживают в штатах Аризона, Калифорния, Джорджия, Техас и Вирджиния. Согласно предварительным данным, у вернувшихся путешественников на текущий момент не выявлено симптомов заболевания.

Редкий хантавирус стал причиной смерти троих пассажиров лайнера.

