В июне на трассе "Магистральная" введут реверсивное движение из-за расчистки полосы отвода

На федеральной трассе "Магистральная" (участок А-181 "Скандинавия") с 1 по 30 июня будет временно ограничена пропускная способность. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", работы пройдут на участке с 0-го по 23-й километр.

Ограничения будут действовать ежедневно с 08:00 до 20:00. В этот период для движения транспорта вводится реверс со светофорным регулированием, а скоростной режим будет снижен до 40 км/ч.

По словам начальника территориального ситуационного центра Ильи Пузыревского, работы по расчистке полосы отвода от леса и кустарника будут вестись поэтапно, захватками протяжённостью не более одного километра. При этом в выходные дни ограничения вводиться не будут, чтобы не создавать помех дачникам.

Учреждение приносит извинения за временные неудобства и просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

