"Смертельный риск для всех": эксперты и законодатели рассказали о проблеме питбайков после ДТП с ребёнком в Ленобласти

Ключевая сложность заключается в неопределённом статусе техники.

Популярные у подростков мини-мотоциклы, внешне напоминающие транспорт из видеоигр, всё чаще становятся причиной конфликтов в спальных районах и источником смертельной опасности на дорогах. Резкий рост числа ДТП с их участием вынуждает власти искать пути решения проблемы правового вакуума. Об этом пишет spb.aif.ru.

Ярким примером стал инцидент 24 мая в посёлке Красава Ленинградской области, где 14-летняя девочка на питбайке сбила выбежавшего на проезжую часть трёхлетнего мальчика. Ребёнок получил травмы средней степени тяжести, а юная водительница скрылась с места происшествия, бросив технику. Как отмечают специалисты, главная опасность заключается в технических характеристиках этих аппаратов: некоторые модели способны развивать скорость до 120 км/ч, но при этом не имеют световых приборов и зеркал.

Ключевая сложность заключается в неопределённом статусе техники. Производители позиционируют питбайки как спортивный инвентарь, что снимает с них требования по регистрации и наличию ПТС. Однако выезд на дороги общего пользования превращает их в полноценное транспортное средство в глазах инспекторов ГИБДД.

Если на питбайке установлены фары, поворотники и есть место под номер, его могут признать полноценным мотоциклом, поясняет автоюрист Владимир Гаранин. Это создаёт парадоксальную ситуацию: формально спортинвентарь нельзя поставить на учёт, но за езду без прав или регистрации на нём штрафуют как на транспорте (штраф от 500–800 рублей за отсутствие учёта и от 5 до 15 тысяч за вождение без соответствующей категории). Техника часто отправляется на штрафстоянку.

Для урегулирования ситуации депутаты Госдумы предложили создать специальный реестр для постановки питбайков на учёт. По замыслу парламентариев, это позволит ужесточить надзор и снизить число аварий с участием несовершеннолетних, однако пока данная инициатива находится на стадии обсуждения.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП в Тихвине пострадал юный самокатчик.

Фото: unsplash (Jordan Andrews)